(Di giovedì 18 maggio 2023) Il giocatore andrà via da svincolato al termine della stagione ma il manager tedesco ha provato un tentativo in extremis per non perdere la sua esperienza.

Commenta per primo Retroscena su James Milner . Secondo quanto riportato dal Mirror , prima che venisse ufficializzato il suo addio al, Jurgenaveva offerto un ruolo all'interno del suo staff al 37enne centrocampista inglese.Jurgenè stato squalificato per una giornata e non sarà in panchina contro l' Aston Villa, e multato inoltre per una cifra di 75mila sterline, a causa di diverse frasi pronunciate contro l'arbitro ...Multa di 75mila euro Parigi (Francia) 28/05/2022 - finale Champions League /- Real Madrid / foto Imago/Image Sport nella foto: JurgenL'allenatore del, Jurgen, è ...

Liverpool, Klopp disposto a tutto per tenere Milner: gli ha proposto ruolo nello staff ItaSportPress

Nelle scorse ore in casa Liverpool è diventato ufficiale l'addio di quattro ... legato al feeling tra il calciatore esperto dei Reds e l'allenatore Jurgen Klopp. Pare, infatti, che il manager tedesco ...L'allenatore del Liverpool non sarà in panchina contro l'Aston Villa per i commenti contro l'arbitro Tierney al termine della sfida vinta contro il Tottenham lo scorso 30 aprile. Klopp, che ha ricevut ...