LIVE – Virtus Verona-Pescara 1-1 | playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ladi, match valevole per il primo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. I padroni di casa sono reduci dalla grande affermazione in casa del Padova e ora vogliono continuare a stupire per sognare una clamorosa promozione inB. Gli abruzzesi di Zednek Zeman, invece, dopo essersi classificati al terzo posto nella regular season del girone C, vanno a caccia del passaggio del turno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 18 maggio alle ore 18:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. IL REGOLAMENTO IL TABELLONE DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE ...