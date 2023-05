LIVE Siviglia-Juventus | Europa League 2023 in DIRETTA | Chiesa e Vlahovic partono dalla panchina!

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Ángel Di María è il protagonista assoluto dellanelle competizioni europee di questa stagione. Con 4 gol e 3 assist, il calciatore argentino si è dimostrato decisivo per la squadra. Ha registrato 7 partecipazioni attive, creando ben 21 occasioni e completando 23 dribbling. 20.03 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Or Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar(3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling; Di Maria; Kean. All. Allegri 20.00 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ......in Conference League c'è ora la possibilità di volare a Budapest per sfidare una trae ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati Sky, su NOW , la piattaformae ...STATISTICHE E PRECEDENTI - Ilha vinto solo uno dei cinque precedenti contro la Juventus (2 pareggi e 2 sconfitte) nelle competizioni europee (in casa nel dicembre 2015). Questa sera gli ...

Diretta Siviglia-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Vlahovic e Milik destinati ad accomodarsi in panchina nella partita più importante dell'anno La mossa a sorpresa a Siviglia, l’Allegrata per staccare il pass verso la finale di… Leggi ...Europa League 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Siviglia-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.