LIVE Siviglia-Juventus 2-1 | Europa League 2023 in DIRETTA | sconfitta per i bianconeri | i padroni di casa volano in finale

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.42 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.41 QUI LE PAGELLE DELLA PARTITA 23.40 Inell’inferno dello stadio di, perdono e salutano la possibilecontro la Roma. Decisivi per ididue ex Serie A, Suso e Lamela. 124? Finisce la partita,2-1. Ilaffronterà indila Roma. 122? Paredes dalla distanza manda alto il pallone. 120? Ci saranno quattro minuti di recupero. 118? Fuori Suso e dentro Rekik nel. 117? Espulso Acuna, era già ammonito.in 10. 116? ...

Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Il tabellino di- Juventus 2 - 1 () 65' Vlahovic (J), 71' Suso (S), 95' Lamela(4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, ...Di Maria inJuventus dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo sulla Cremonese in Serie A che ha portato a tre la striscia ...

Siviglia-Juve 2-1: gol di Vlahovic, Suso e Lamela | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

23:37 - Grazie per essere stati con noi, restate sintonizzati su Tuttojuve.com per le pagelle, le interviste e tutti gli approfondimenti sul match. 23:36 - TRIPLICE FISCHIO. Il Siviglia batte per 2-1 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 124' Finisce la partita, Siviglia-Juventus 2-1. Il Siviglia affronterà in finale di Europa League la Roma. 122' Paredes dalla distanza manda alto il pallone.