LIVE Siviglia-Juventus 2-1 | Europa League 2023 in DIRETTA | espulso Acuna!

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA122? Paredes dalla distanza manda alto il pallone. 120? Ci saranno quattro minuti di recupero. 118? Fuori Suso e dentro Rekik nel. 117?Acuna, era già ammonito.in 10. 116? Ultimi cinque minuti di partita. 112? Chiesa subisce un colpo alla caviglia, continua ma zoppica. 110? Chiesa con il sinistro manda alle stelle il pallone. 108? Dentro Milik nellaal posto di Cuadrado. 107? Fuori Jesus Navas, dentro Gomez nel. 106? Inizia il secondo tempo supplementare 106? Finisce il primo tempo supplementare,2-1. 104? Colpo di testa di Bremer, para Bono. 102? Fuori Bryan Gil, dentro Montiel per il. 100? Vlahovic di ...

Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Il tabellino di- Juventus 2 - 1 () 65' Vlahovic (J), 71' Suso (S), 95' Lamela(4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, ...Di Maria inJuventus dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo sulla Cremonese in Serie A che ha portato a tre la striscia ...

Siviglia-Juventus, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.08 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.07 I giallorossi ora attendono ...Un contrasto molto discusso, che scatena le tensioni nel finale del primo tempo di Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League. Succede tutto durante il terzo minuto di recupero. Cuadrad ...