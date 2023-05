LIVE Siviglia-Juventus 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il21.51 Primo tempo ricco di emozioni, Szczesny spettacolare evita più volte la rete del, Kean prende un palo e Di Maria spreca il vantaggio davanti al portiere. Si segnala la probabile frattura alla clavicola per Fagioli dopo uno scontro di gioco. A tra poco per il48? Finisce il primo tempo,0-0. 47? Ultimo giro d’orologio del primo tempo. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Rete in fuorigioco di Rabiot. 41? Fuori Fagioli in barella, dentro Paredes nella. 39? Violentissimo colpo subito da Fagioli, cambio subito. 37? Ancora Szczesny decisivo su Ocampos con il destro in ...

Il tabellino di- Juventus 0 - 0 ((4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri. All. Mendilibar ...Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Di Maria inJuventus dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo sulla Cremonese in Serie A che ha portato a tre la striscia ...

Diretta Siviglia-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

36' - OCAMPOS! Altra occasione per il Siviglia, ancora una gran palla di Oliver Torres per Ocampos che gira con il destro trovando la respinta da parte di Szczesny che si rifugia ancora in corner. 35' ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...