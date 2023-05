LIVE Siviglia-Juventus 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | Gatti sfiora la rete!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Partita abbastanza equilibrato, in ombra fino a questo momento Di Maria. 19? Gudelj dalla distanza manda fuori il pallone. 17? Filtrante di Angel Di Maria che risulta troppo lungo per Kean. 15?! Bono vola a parare un colpo di testa perfetto. 13? Destro di Fagioli deviato in angolo. 11? Giallo per Kean che sbaglia l’intervento per arrivare sul pallone colpendo il terzino avversario. 9? In difficoltà lain fase di costruzione della manovra di gioco dal basso. 7?che prova a schiacciare lain area di rigore. 5? Errore di Cuadrado, ma ilnon ne approfitta. 3? Ritmi già subito alti, molti scontri a centrocampo. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della competizione in corso. 20.55 Ingresso ...