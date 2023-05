LIVE Siviglia-Juventus 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | brutto infortunio per Fagioli | entra Paredes

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Rete in fuorigioco di Rabiot. 41? Fuoriin barella, dentronella. 39? Violentissimo colpo subito da, cambio subito. 37? Ancora Szczesny decisivo su Ocampos con il destro in corsa. 35? Rakitic al volo dentro l’area di rigore, pallone alto. 33? PALO di Kean con un gran destro. 31? Rakitic di testa manda alto il pallone. 29? Acuna con il sinistro chiama all’intervento Szczesny. 27? Sinistro di Angel Di Maria che finisce fuori. 25? DI MARIA, pallonetto che finisce fuori davanti al portiere. 23? SZCZESNY miracoloso evita la rete di Ocampos in tuffo di testa. 21? Partita abbastanza equilibrato, in ombra fino a questo momento Di Maria. 19? Gudelj dalla distanza manda fuori il pallone. 17? Filtrante di Angel Di ...

Di Maria inJuventus dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo sulla Cremonese in Serie A che ha portato a tre la striscia ...Il tabellino di- Juventus 0 - 0 ((4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri. All. Mendilibar ...Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...

Diretta Siviglia-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

42' - GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Bell'attacco in profondità di Danilo per Locatelli, cross basso per Rabiot che insacca ma c'è una posizione di offside del numero 5 bianconero. 40' - Fagioli fuori i ...Scelto Kean titolare in attacco, Di Maria a supporto. Dal 1' c'è anche Iling al posto di Kostic. Fagioli vince il ballottaggio con Miretti e Gatti quello con Alex Sandro dietro. Prima palla gol propri ...