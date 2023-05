LIVE Siviglia-Juve 1-1 | la perla di Suso riprende il tocco sotto di Vlahovic!

Il tabellino di- Juventus 1 - 1 () 65' Vlahovic (J), 71' Suso (S)(4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - ...Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Di Maria inJuventus dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo sulla Cremonese in Serie A che ha portato a tre la striscia ...

Siviglia-Juventus, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

73' - Questo risultato, così come qualunque altro risultato di parità, manderebbe la partita ai tempi supplementari. 72' - GOL DEL SIVIGLIA, PAREGGIA I CONTI SUSO. Brutto pallone perso dalla Juventus ...65' - GOOOOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOL! AL SECONDO PALLONE TOCCATO SEGNA VLAHOVIC!! Palla persa dal Siviglia, tocco di Rabiot per il serbo che infila Bounou e porta in vantaggio la Juve ...