LIVE Siviglia-Juve 0-1 | gol di Vlahovic dopo 2' dall'ingresso!

Il tabellino di- Juventus 0 - 0 ((4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri. All. Mendilibar ...Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...- Juventus, l'errore in transizione contribuisce a gettare alle ortiche un'occasione potenzialmente pericolosissima. A cavallo della mezz'orae Juventus sono ancora inchiodati sul risultato di 0 - 0. Partita molto intensa al Sanchez Pizjuan, che dopo un inizio un po' soporifero ha rapidamente preso quota, con occasioni da ambo le ...

Diretta Siviglia-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

65' - GOOOOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOL! AL SECONDO PALLONE TOCCATO SEGNA VLAHOVIC!! Palla persa dal Siviglia, tocco di Rabiot per il serbo che infila Bounou e porta in vantaggio la Juve ...63' - Nella Juventus pronto un doppio cambio: dentro Chiesa e Vlahovic, fuori Di Maria e Kean. 61' - Nulla di fatto sul corner, poi Rakitic prova un destro da fuori area che si spegne altissimo. Intan ...