LIVE Siviglia-Juve 0-0 | miracolo di Szczesny su En Nesyri | Di Maria si divora il vantaggio

Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan,e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Il tabellino di- Juventus 0 - 0 ((4 - 2 - 3 - 1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En - Nesyri. All. Mendilibar ...Di Maria inJuventus dell'andata (LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dal successo sulla Cremonese in Serie A che ha portato a tre la striscia ...

Diretta Siviglia-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

29' - SIVIGLIA PERICOLOSO! Botta da fuori area di Acuna, ancora una grande parata di Szczesny che toglie il pallone da sotto la traversa! Il polacco fin qui forse il migliore in campo dei bianconeri.20' - Quello sfiorato poco fa sarebbe stato il terzo gol in Europa League per Gatti dopo quelli decisivi segnati contro Sporting e Siviglia. Intanto vanno in archivio i primi 20 minuti del match. 17' ...