LIVE – Sassari-Venezia | playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale deidellaA1di. Dopo aver vinto in gara-1, i lagunari si sono fatti sorprendere dal ritorno degli uomini di coach Bucchi nella seconda partita, perdendo il vantaggio ambientale. Questo mette il Banco di Sardegna in una posizione ottima, potendo disputare le prossime due partite davanti al proprio pubblico, anche se i giochi sono ovviamente ancora completamente in bilico, tra due squadre che sanno come regalare spettacolo. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 18 maggio sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà unatestuale ...

... dal Centro Candiani, dal Circuito Cinema del Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con la Società delle Letterate e l'Università di. Questo pomeriggio a Ca' Bernardo (...... Carlo Nordio e al sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove Di: Redazione Sardegna"In ... Ma anche i Comandanti: a, per esempio, non ce ne è alcuno", lamenta il sindacato. Di fronte a ...... Serie Bkt, Serie C e tutto lo sportsu DAZN Attiva DAZN e scopri le altre offerte aggiornate ... GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA GIOVEDI 18 MAGGIO 2023 ore 18:30 Fasano vs...

LIVE – Sassari-Venezia, playoff Serie A1 2022/2023 basket ... SPORTFACE.IT

Il risultato in diretta live di Sassari-Venezia, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket ...Salerno vince 24-23 la seconda partita e riequilibra il bilancio della serie. Sarà gara-3 ad assegnare lo scudetto della Serie A1 femminile. Si gioca ancora in casa delle campane. Diretta su Sky Sport ...