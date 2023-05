LIVE Giro d’Italia 2023 in DIRETTA | arriva la fuga | qualche cambio in classifica | Caruso resta 5°

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DEL17.29 Nico Denz ha vinto una tappa alal suo 117° tentativo! 17.26 Domani, dopo quasi due settimane, finalmente capiremo i veri valori in campo di questoin montagna. Il Gran San Bernardo sarà pedalabile, poi il durissimo Croix de Coeur: 15,4 km all’8,8% di pendenza media e punta del 13%. Attenzione: gli ultimi 4 km della salita avranno una pendenza MEDIA del 10.3%…Poi una lunghissima discesa di 30 km, 20 km di pianura e infine l’arrivo in salita di Crans Montana: 13,1 km al 7,2% di pendenza media e massima del 13%. I compagni di squadra potrebbero giocare un ruolo determinante, soprattutto se si ...

... con 65 date sold out su 69 totali si è conclusa ieri sera all'Hallenstadion di Zurigo la terza leg del BATTITO INFINITO WORLD TOUR , la sua immensa avventurainper il mondo. Il tutto ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamentid'Italia, quello che c'è da sapere Le classifiche dopo l'11tappa Il percorso L'albo d'oro Le maglie e i montepremi La storia... ma ha approfittato della tappa ferrarese per soffiare sulle candeline, dopo aver già visto i... Mio marito me l'ha scritta sulla scapola e da lì è nata una corsa inper il mondo e per gli ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

10.40 Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023! Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della ...Ci sono tre corridori in testa, Benz, Derwick e Skujins. Il Giro è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti ...