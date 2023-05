LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | Skujins attacca sul Colle Braida | il gruppo controlla a 8?

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.23 Perde nel frattempo ildi Bettiol e Scaroni. 2’45” il loro distacco. 16.22 L’andatura inla fa Pavel Sivakov. Il francese sembra dunque aver recuperato abbastanza bene dalla caduta di ieri. 16.20ha atteso l’inizio del tratto più duro per lanciare il suo tentativo. Berwick è quasi rientrato mentre Tonelli si è staccato. 16.19 Il più in difficoltà di tutti è proprio Alessandro Tonelli. Denz rimaneto alla ruota del lettone mentre Berwick prova ad inseguire. 16.19 Ecco il primo attacco neldi testa! Ci prova Toms! 16.17 Inizia la salita anche per il ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

Dodicesima frazione di 179 chilometri da Bra a Rivoli. Il comune nel Torinese ospita per la prima volta nella sua storia un arrivo di tappa. Riflettori puntati sul Colle Braida (9.8 km con 7% di pende ...La tappa misura 179 chilometri. Si tratta di una frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli (primo passaggio) per 75 chilometri, quindi il circuito fina ...