LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | Nico Denz si prende il successo in fuga | quarto Tonelli

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.10 Questa la top10 odierna: 1BORA – hansgrohe 4:18:11 2 SKUJI?Š Toms Trek – Segafredo 0:00 3 BERWICK Sebastian Israel – Premier Tech 0:034Alessandro Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 0:585 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 2:07 6 VAN WILDER Ilan Soudal – Quick Step 2:207 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost 2:208 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 2:20 9 HESSMANN Michel Jumbo-Visma 2:20 10 BAUDIN Alex AG2R Citroën Team 2:20 17.09 Prima vittoria per la BORA in questo. che è dunque la 10a squadra ad andare a segno in 12 tappe. 17.07 Marco Frigo ha staccato nuovamente tutti e arriva da solo ...

... con 65 date sold out su 69 totali si è conclusa ieri sera all'Hallenstadion di Zurigo la terza leg del BATTITO INFINITO WORLD TOUR , la sua immensa avventurainper il mondo. Il tutto ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamentid'Italia, quello che c'è da sapere Le classifiche dopo l'11tappa Il percorso L'albo d'oro Le maglie e i montepremi La storia... ma ha approfittato della tappa ferrarese per soffiare sulle candeline, dopo aver già visto i... Mio marito me l'ha scritta sulla scapola e da lì è nata una corsa inper il mondo e per gli ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

Ci sono tre corridori in testa, Benz, Derwick e Skujins. Il Giro è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti ...La tappa misura 179 chilometri. Si tratta di una frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli (primo passaggio) per 75 chilometri, quindi il circuito fina ...