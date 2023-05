LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | Nico Denz si prende il successo in fuga | quarto Tonelli Non cambia la classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DEL17.18 Tappa decisamente interlocutoria quella odierna, come spesso accade alla vigilia di una giornata importante. Domani arrivano infatti le Alpi! Nonostante il Gran San Bernardo sia stato “accorciato” per le situazioni climatiche, la frazione di domani sarà la prima vera tappa di montagna dove vedremo battaglia. 17.14 Arriva ora il gruppo, tirato dal solito Pavel Sikavov, con un distacco di 8’19”. 17.12 Attendiamo ora il gruppo Maglia Rosa, entrato negli ultimi 2 km. Non cambierà nulla come previsto ingenerale. 17.10 Questa la top10 odierna: 1BORA – hansgrohe 4:18:11 2 SKUJI?Š Toms Trek – Segafredo 0:00 3 BERWICK Sebastian ...