LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | iniziano gli scatti tra i fuggitivi | non c’è accordo

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.00 A provare ad annullare il margine si porta in testa Alberto Bettiol (EF Education-Easypost). 14.59 Gli altrisono ad un centinaio di metri. Segno che l’non c’è… 14.58 Con l’azzurro ci sono Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Sebastian Berwick (Israel-Premier Tech) e Nico Denz (Bora-Hansgrohe). 14.57 Egli attacchi tra i primi! In cinque hanno preso un leggero margine, c’è Samuele Battistella (Astana-Qazaqstan). 14.56 Il margine deiè tornato a lambire i 3’05”. 14.54 E mancano ancora più di 90 chilometri al traguardo. Un calvario per il plotone… 14.52 E ...

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamentid'Italia, quello che c'è da sapere Le classifiche dopo l'11tappa Il percorso L'albo d'oro Le maglie e i montepremi La storia... ma ha approfittato della tappa ferrarese per soffiare sulle candeline, dopo aver già visto i... Mio marito me l'ha scritta sulla scapola e da lì è nata una corsa inper il mondo e per gli ...Si tratta di un giocatore dal carisma unico, non a caso già neldella nazionale.

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

Dodicesima frazione di 179 chilometri da Bra a Rivoli. Il comune nel Torinese ospita per la prima volta nella sua storia un arrivo di tappa. Riflettori puntati sul Colle Braida (9.8 km con 7% di pende ...La tappa misura 179 chilometri. Si tratta di una frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli (primo passaggio) per 75 chilometri, quindi il circuito fina ...