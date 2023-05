LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | gruppo compatto dopo 8 km

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.00 Percorsi i primi 10 km. 12.59 Ripresi anche loro.dunque ancora. 12.58 E ora allungano duo uomini della Israel – Premier Tech. 12.57 Ildietro rientra. 12.56 Si è creato un buco tra i primi trenta circa e il resto del. 12.55 Ilora è dunque ancora, anche se c’è da dire che è allungatissimo. 12.54 Healy non riesce a portare via un gruppetto. 12.53 Ripreso subito Fiorelli. Ora ci prova Ben Healy (EF Education-EasyPost). 12.51 Ora c’è Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) con qualche metro di vantaggio sul. 12.49 Iniziano subito ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

Tappa numero 12 al Giro di 185 chilometri, frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli per 75 chilometri, poi il circuito finale con la salita al Colle B ...La tappa misura 179 chilometri. Si tratta di una frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli (primo passaggio) per 75 chilometri, quindi il circuito fina ...