LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | attacco di 30 uomini con Bettiol | Fortunato e Formolo | Pedersen rosicchia punti a Milan per la maglia ciclamino

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.49 Piccolo problema tecnico per Alberto(EF Education-Easypost), che però si è messo quasi subito in marcia. 14.48 A Buttigliera alta il danese puòre ancora qualchecino e riavvicinarsi al velocista della Bahrain-Victorious. 14.46 Questa la virtuale classifica adopo il passaggio a Ceresole d’Alba: 1 –Jonathan 164 – 2 –Mads 140 12 3 ?1 ACKERMANN Pascal 88 – 4 ?2 MATTHEWS Michael 68 8 5 – GEE Derek 64 – 14.44 Il gruppo passa adesso sul traguardo volante di Ceresole d’Adda con 3’30” di ritardo. 14.43 Arriva intanto la notizia del ritiro di Mikael Cherel (AG2R Citroen). ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

Dodicesima frazione di 179 chilometri da Bra a Rivoli. Il comune nel Torinese ospita per la prima volta nella sua storia un arrivo di tappa. Riflettori puntati sul Colle Braida (9.8 km con 7% di pende ...La tappa misura 179 chilometri. Si tratta di una frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli (primo passaggio) per 75 chilometri, quindi il circuito fina ...