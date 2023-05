LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | 5 km al traguardo Skujins | Denz e Berwick si giocano la vittoria

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.03 FLAMME ROUGE! ULTIMO CHILOMETRO! 17.03hanno ora rallentato tantissimo. Chissà che Tonelli non possa pensare di rientrare… 17.02 2 KM AL. Continuano a studiarsi i tre. Qui la strada offre piccoli strappetti se qualcuno volesse provare. 17.01 Il gruppo Maglia Rosa ha superato ora il cartellone dei -10. Il ritardo è salito a 9 minuti. 17.00 3 KM AL! 16.59 Quasi terminata anche per il gruppo Maglia Rosa una giornata tranquilla, con la INEOS che ha fatto il ritmo dal primo all’ultimo chilometro. 16.59 Da qualche parte dietro i tre di testa c’è ancora Alessandro Tonelli che si prenderà ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

