LIVE Giro d’Italia 2023 | Bra-Rivoli in DIRETTA | 26 uomini in fuga | ci sono Pedersen | Matthews e Formolo Gruppo a 1’30”

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.32 Provano ad andare al contrattacco tre azzurri: Gabburo, Oldani e la Maglia Ciclamino Jonathan Milan. 13.29 I corridori stanno ora affrontando la salita di Pedaggera (13.2 km al 2.7%). 13.27 È salito a” il vantaggio deldi testa. 13.24 Tra gliinquello meglio piazzato in classifica generale è Patrick Konrad. Prima della partenza di questa mattina l’austriaco della BORA – hansgrohe si trovava a 8’43” da Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). 13.21 Ilsi trova ora a 1? dai battistrada. 13.18 Questi tutti gliin: Ilan van Wilder (Soudal – Quick Step), Alex ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli in DIRETTA: il Colle Braida può riservare sorprese, tappa imprevedibile OA Sport

Tappa numero 12 al Giro di 185 chilometri, frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli per 75 chilometri, poi il circuito finale con la salita al Colle B ...La tappa misura 179 chilometri. Si tratta di una frazione divisa in tre parti: collinare per i primi 50 chilometri, piatta da Alba a Rivoli (primo passaggio) per 75 chilometri, quindi il circuito fina ...