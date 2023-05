LIVE Bayer Leverkusen-Roma | le formazioni ufficiali | sorpresa Mou con le due punte | Wirtz dal 1'

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Il grande giorno è arrivato: la Roma di José Mourinho si gioca l'accesso alla finalissima di Europa League (in programma il prossimo 31 maggio a Budapest ) contro ilLeverkusen di Xabi Alonso . Alla 'BayArena' i giallorossi partono dall' 1 - 0 del match di andata dell'Olimpico firmato Bove . Segui la ...FORMAZIONI UFFICIALILEVERKUSEN - ROMABAYER LEVERKUSEN (3 - 4 - 2 - 1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun. All. AlonsoROMA (3 - 4 - 1 -...... il rullino di marcia non è di certo meno preoccupante: ilha infatti perso tutte e 7 le sfide nelle competizioni UEFA ma faranno di tutto per arrivare alla loro prima finale europea dal 2002.

Diretta Bayer-Roma: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Europa League 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Bayer Leverkusen-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli, (l’ultimo sulla strada verso Budapest), con la Roma in fondo al cuor. Il vecchio coro della Curva Sud si adatta ancora una volta a meraviglia… Leggi ...