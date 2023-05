LIVE Bayer Leverkusen-Roma | Europa League 2023 in DIRETTA | venti minuti all’inizio del match

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38 Le immagini del riscaldamento pre-gara dei capitolini: FORZA! #pic.twitter.com/KkY948r09i — AS(@OfficialAS) May 18,20.35 Lava alla caccia della seconda finale europea di fila dopo quella di Conference dell’anno passato. Anche in questa stagione i giallorossi hanno confermato di essere una squadra dal DNA europeo: la semifinale raggiunta in quest’edizione dell’è la quarta in una competizione continentale negli ultimi cinque anni. Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Demirbay; Bakker; Diaby, ...

LEVERKUSEN (3 - 4 - 3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, ...

Match di ritorno delle semifinali di Europa League. La Roma è ospite del Bayer Leverkusen: si riparte dall'1-0 per i giallorossi dell'andata. Calcio d'inizio alla BayArena alle ore 21 in punto.Europa League 2022/2023, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Bayer Leverkusen-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.