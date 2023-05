LIVE Bayer Leverkusen-Roma | Europa League 2023 in DIRETTA | bisogna difendere l’1-0 dell’andata

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match di ritorno della semifinale della UEFA2022-: dopo l’1-0 dell’Olimpico ai giallorossi basta un pari per accedere all’atto conclusivo di Budapest del 31 maggio. Nonostante il finale di stagione travagliato che sta affrontando, laè in corsa sia in campionato che in: se il quarto posto, seppur ancora aritmeticamente raggiungibile, sembra comunque un traguardo complesso da centrare, il successo nella seconda competizione europea per importanza dista solamente due match: la sfida di oggi e l’eventuale finale. E’ notizia di ieri ...