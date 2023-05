LIVE Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | inizia il secondo tempo

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Frimpong punta Zalewski sulla fascia destra, bravo l’esternonista a interporsi col corpo e subire fallo. 49? Zalewski prova a cercare Abraham sulla sinistra, ma il pallone del polacco finisce in fallo laterale. 48? Si riparte, anche se il fumo sembra più denso di prima… 46? La curva delha acceso svariati fumogeni che hanno prodotto una fitta nebbia dietro la porta di Rui Patricio. Parita sospesa momentaneamente. 46?LA RIPRESA! 22.05 Tutto pronto per l’inizio della ripresa. 22.04 Pronto ad entrare Gini Wijnaldum! L’olandese sostituisce Andrea Belotti. 22.03 Stanno per rientrare le due squadre in campo. 21.51 Nonostante il dominio totale dei tedeschi, il risultato non è cambiato alla BayArena: è 0-0 al termine dei primi quarantacinque ...