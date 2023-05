LIVE Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | giallorossi in difficoltà

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? AZMOUN! Cross di Diaby per l’inserimento dell’iraniano, che viene perso da Cristante: decisivo Rui Patricio che, nonostante un intervento non perfetto, anticipa il centravanti e sventa il pericolo. 28? Cross di Wirtz per Diaby, Ibanez sfiora il pallone, Mancini lo spazza in fallo laterale. 27? DEMIRBAY! Altra conclusione velenosa del centrocampista dei tedeschi: blocca Rui Patricio. 26? Rischia Hincapiè! Il difensore delsi impappina e rischia di perdere il pallone sull’attacco di Abraham, ma l’ecuadoriano riesce a servire Bakker. 25? Palacios prova la conclusione dalla distanza: il pallone sorvola la traversa e va sul fondo. 24? Spinazzola vede il taglio di Belotti e lo serve con un filtrante ma il “gallo” era partito in fuorigioco. 23? Cross dalla destra di Tapsoba per Diaby: il ...