LIVE Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | Azmoun sfiora il gol del vantaggio

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Prova a calciare Diaby sull’assist di Wirtz: la palla viene intercettata e finisce tra le braccia di Rui Patricio. Lanon ha più energie, ilprova a schiacciare i giallorossi! 82? Dentro Hlozek, fuori Palacios. Xabi Alonso cerca il tutto per tutto! 81?! Che chance per il: Adli cerca la conclusione dal limite, che però centra la difesanista. La sfera prende un giro particolare che permette all’iraniano di calciare col destro, la sua conclusioneil palo. 79? TAH! Il centrale delprova a calciare dal limite, Matic devia, il pallone finisce sul fondo: corner per il. 78? Esce il turco, al suo posto Smalling. ...

Nerazzurri in finale Il tabellino diLeverkusen - Roma 0 - 0 (LEVERKUSEN (3 - 4 - 3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Azmoun, Wirtz. ...Alla BayArena, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League traLeverkusen e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla BayArena,Leverkusen e Roma si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...... mentre in caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per stabilire chi si giocherà il trofeo dell'Europa League contro la vincente tra Roma eLeverkusen.

Spettacolo sugli spalti della BayArena prima del ritorno della semifinale di Europa League: "Raggiungiamo le stelle" il messaggio dei sostenitori di casa ...