LIVE Basilea-Fiorentina | Conference League 2023 in DIRETTA | Italiano punta su Cabral per ribaltare l’1-2 dell’andata

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Definite le formazioni ufficiali:(3-4-3): Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Ndoye, Xhaka, Burger, Calafiori, Diouf, Augustin, Amdouni. All. Vogel.(4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Gonzalez,, Brekalo. All.. 19.47 Buona sera amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, semifinale di ritorno della Uefa2022/. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, ...

Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy. Jakob - Park,e Fiorentina si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League ......per oggi ricordiamo che questa sera si giocano le gare di ritorno delle due semifinali di Europa League con Siviglia - Juventus e Leverkusen - Roma mentre per la Conference League troviamo- ......e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Siviglia - Juventus (Dario Mastroianni), Bayer Leverkusen - Roma (Edoardo Testoni),- ...

Diretta Basilea-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Dove vedere Basilea-Fiorentina di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming Basilea-Fiorentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 maggio.Dopo la sconfitta dell’andata, la Fiorentina tenta la rimonta in casa del Basilea per raggiungere la finale di Conference League. Passata in vantaggio allo stadio Artemio Franchi grazie alla rete di ...