LIVE Basilea-Fiorentina 1-2 | ancora Nico Gonzalez!

(Di giovedì 18 maggio 2023) Serve un'impresa alladi Vincenzo Italiano per ribaltare la sconfitta per 1-2 una settimana fa per mano del. Un avversario...

Mourinho vedi anche Champions, Inter in finale: i prezzi dei biglietti e come comprarli Il tabellino di- Fiorentina 1 - 1 () 35' Gonzalez (F), 55' Amdouni (B)(3 - 5 - 2): Hitz; ...Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy. Jakob - Park,e Fiorentina si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League ...- Fiorentina, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma giovedì 18 maggio alle 21,- Fiorentina sarà trasmessa su DAZN, Sky SportCalcio (canale 202) e Sky Sport (254). ...

Basilea-Fiorentina 1-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

72' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! NICO GONZALEZZZ! DOPPIETTA! 71' - Spinge la Fiorentina. Che intervento difensivo di Diouf che svetta in calcio d'angolo.46' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: entra Ikone al posto di Brekalo. --- INTERVALLO --- 45'+1' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi con ...