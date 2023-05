LIVE Basilea-Fiorentina | 1-2 3-3 Conference League 2023 in DIRETTA | la sfida va ai tempi supplementari

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+3? Triplice fischio! Finiscono qui iregolamentari con il punteggio di 2-1 in favore della. Il punteggio è il medesimo dell’andata a parti invertite e quindi si andrà ai. 90+2? Angolo battuto verso il centro dell’area da Biraghi, ma allontana bene la difesa del, che prova a lanciare il contropiede. A centrocampo però fa buona guardia Amrabat, che allontana il pericolo. 90+1? Cross in mezzo di Castrovilli, chiuso da Pelmard. Il pallone dopo esser sbattuto sulla schiena del giocatore deltermina sul fondo. Sarà corner per la. 90? Saranno 3 i minuti di recupero. Se il risultato non dovesse cambiare si andrà ai ...