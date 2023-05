LIVE Basilea-Fiorentina | 1-2 3-3 Conference League 2023 in DIRETTA | i viola vicini al gol con Jovic

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA98? Calafiori trattiene la maglia a Dodó, fallosamente secondo il guardalinee ma non secondo il direttore di gara, che lascia correre. Sul prosieguo dell’azione il numero 2 dellaè tornato irruentemente sotto all’avversario, commettendo fallo. 97? Ottima chiusura di Amrabat su Ndoye, che con un doppio passo era riuscito a saltare Biraghi puntando l’area avversaria. 96? Cross al centro di Biraghi verso Bonaventura. Esce bene Hitz, che blocca il pallone in due tempi. 95? Cartellino giallo per Ikoné per simulazione. Bonaventura finta il tiro e apre verso il francese, che entra in area di rigore e cade, reclamando un calcio di rigore. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, che ammonisce il giocatore. 94? Miracolo di Hitz! Amrabat scambia con Nico Gonzalez al ...