LIVE Basilea-Fiorentina | 0-1 2-2 Conference League 2023 in DIRETTA | Nico Gonzalez porta in vantaggio i viola

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Hitz salva la propria!! Cabral apre il gioco verso, che vede la sovrapposizione di Dodó e lo serve. Il numero 2 dellaalza il cross verso il centro dell’area dove trova Bonaventura che colpisce di testa. Hitz salva la propriacon una parata difficilissima in contro tempo. 40? Diouf viene anticipato da Castrovilli a centrocampo. Il numero 8 francese colpisce con la punta del piede il polpaccio dell’avversario, commettendo fallo. 38? Apertura di Amrabat a metà strada tra Biraghi e Brekalo, che non si capiscono e lasciano scorrere fuori il pallone. Si ripartirà con una rimessa laterale per il. 37? Punizione battuta verso il centro dell’area da Diouf. Il pallone ...

Mourinho vedi anche Champions, Inter in finale: i prezzi dei biglietti e come comprarli Il tabellino di- Fiorentina 0 - 0 ((3 - 5 - 2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, ...Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy. Jakob - Park,e Fiorentina si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League ...- Fiorentina, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma giovedì 18 maggio alle 21,- Fiorentina sarà trasmessa su DAZN, Sky SportCalcio (canale 202) e Sky Sport (254). ...

Basilea-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

38' - Sugli sviluppi di un corner per il Basilea, ci prova Ndoye con un tiro da fuori. Palla alta. 37' - Brekalo stende Ndoye: punizione in zona offensiva sulla destra per il ...Palla alta. 22' - Ancora il Basilea che affonda dalla parte di Biraghi e Igor. Amdouni per fortuna non trova nessuno in area di rigore e il suo passaggio finisce alla difesa viola. 21' - Ancora Ndoye!