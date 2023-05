LIVE Basilea-Fiorentina | 0-1 2-2 Conference League 2023 in DIRETTA | i viola sono avanti dopo 45 minuti

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Discorso qualificazione pienamente in discussione al St. Jakob Park di. Grazie alla rete di Nico Gonzalez lain questo momento ha annullato lo svantaggio dell’andata, portando il risultato complessivo sul punteggio di 2-2. 45+1? Duplice fischio. Termina qui il primo tempo dell’incontro con lache è in vantaggio grazie alla rete di Nico Gonzalez al trentacinquesimo minuto. Fino al gol la formazione di casa era sembrata più pericolosa, approfittando alcune disattenzioni dei. 45? Ci sarà un solo minuto di recupero. 42? Nonostante siano solamente in 2000 si fanno sentire i tifosi della, che galvanizzati dalla rete del vantaggio cantano a squarciagola, provando a spingere la ...

Mourinho vedi anche Champions, Inter in finale: i prezzi dei biglietti e come comprarli Il tabellino di- Fiorentina 0 - 1 () 35' Gonzalez(3 - 5 - 2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; ...Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy. Jakob - Park,e Fiorentina si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League ...- Fiorentina, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma giovedì 18 maggio alle 21,- Fiorentina sarà trasmessa su DAZN, Sky SportCalcio (canale 202) e Sky Sport (254). ...

38' - Sugli sviluppi di un corner per il Basilea, ci prova Ndoye con un tiro da fuori. Palla alta. 37' - Brekalo stende Ndoye: punizione in zona offensiva sulla destra per il ...Palla alta. 22' - Ancora il Basilea che affonda dalla parte di Biraghi e Igor. Amdouni per fortuna non trova nessuno in area di rigore e il suo passaggio finisce alla difesa viola. 21' - Ancora Ndoye!