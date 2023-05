LIVE Basilea-Fiorentina | 0-0 2-1 Conference League 2023 in DIRETTA | iniziata la semifinale di ritorno

(Di giovedì 18 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Si fa spazio sulla corsia di destra Lang, che tenta il cross in mezzo verso Amdouni. Il numero 9 delè stato chiuso in extremis da Milenkovic. 2? Prova ad accentrarsi Nico Gonzalez, che viene chiuso. Lanciato subito il contropiede della formazione di casa, con Amrabat che commette fallo a centrocampo. 1?! Ilperde subito il pallone in fase di impostazione. Spetta quindi alla viola la prima manovra. 20.59 Il calcio d’inizio spetterà al. 20.58 I due capitani, Biraghi e Xhaka, sono in questo momento impegnati nel sorteggio insieme al direttore di gara Josè Maria Sanchez. 20.57 Il settore ospiti espone una raffigurazione del simbolo di Firenze, un leone rampante. Sulla tribuna dei tifosi del ...

1' - Partiti! Primo tocco del pallone affidato alla Fiorentina. INIZIO PRIMO TEMPO 20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita. BASILEA (3-4-3): 1 Hitz; 5 Lang, ...