Lirio Abbate getta il fantasma di Carminati addosso alla destra di governo Colosimo | ora basta | querelo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Sto procedendo a querela per l’incredibile articolo odierno di Repubblica. Certi limiti di falsità non è consentito a nessuno oltrepassarli”. Lo afferma, in un tweet, la deputata FdI Chiara. Oggetto, negli ultimi giorni, di un indecente linciaggio mediatico per una foto che la ritrae con Luigi Ciavardini. E’ stato Goffredo Ranucci con la sua trasmissione Report a dare il via al killeraggio cui è seguita ovviamente lettera indignata dei parenti delle vittime della mafia che asseriscono chenon può presiedere, per quella foto, la commissione Antimafia. Un copione che è sembrato da subito orchestrato a tavolino. Sono i polveroni di stile sovietico sollevati per distruggere la reputazione dell’avversario che non si riesce a sconfiggere nelle urne. Modalità che conosciamo bene. Un campo nel quale entra a gamba tesa anche ...