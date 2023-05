L'Inter cinese deve la sua fortuna a Marotta | l'uomo delle finali

...lo Zhang nato con la camicia sfoggiava il sorriso tipico, che dice e non dice. Salvo farsi suono, davanti alle telecamere, con la sviolinata al tecnico. "Inzaghi sarà l'allenatore dell'...... serve l'approvazione degli americani • Ieri l'inviatoLi Hui è arrivato a Kiev per ... Almodóvar porta a Cannes la storia di due cowboy gay • La finale di Champions sarà- ...- A tutti i tifosi interisti che " Inzaghi non azzecca un cambio", "Simone non è adatto all'", "Quell'allenatore sa solo lamentarsi", "spiaze" eccetera eccetera, dico: beccatevi questa. ...(...

"Leao e il recupero: la medicina tradizionale cinese e il dottor miracolo" Tuttosport

Giuseppe Marotta, spesso solennizzato con gli aggettivi ottimo o grande, accostati al sostantivo dirigente, è uno che alle parole - misurate, sagge, a volte colte - abbina i fatti. Nei tredici anni in ...Chi vince Chi perde È un bel sfogliare di margherita. Guardate la foto di gruppo e qualcosa capirete. O piuttosto ascoltate il detto e non detto del mondo interista. Simone Inzaghi, nel mezzo del Sa ...