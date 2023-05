L’inchiesta sulla famiglia della Meloni? Il nulla | solo un tentativo fallito di gettare fango

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) È giornalismo d’inchiesta? È giornalismo? Vabbè. Ve lo dico alla fine cos’è questa “cosa” contro la madre di Giorgia. Mi risponderò da; intanto mi sovvengono un po’ di cose: le confidoai miei otto lettori (erano quattro, sono raddoppiati). La prima. Perché i media di formazione “debenedettina”, antica e nuova, si sono messi a fare ‘sta roba? Mi incaponisco: io chiedo a me, più che agli autori, mentre nella vita reale si contano morti, sfollati, danni senza fine in Emilia Romagna. L’ala di Merlo sfiora le bassure mediatiche contro laPer ciò, si è alzato in volo un senatore illustre del regno “repubblichista”, il “trinacristo” (come me) Francesco Merlo (Repubblica, 16 maggio); il quale scoscende il suo bello scrivere a “non sense”, sfiora con l’ala le bassure mediatiche. Nessuna prudenza. ...