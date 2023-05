Lilli Gruber sarà sanzionata o addirittura sospesa La pubblicità occulta degli orecchini costa carissima

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il casosi ingigantisce. La conduttrice di Otto e mezzo su La7 adesso rischia grosso. Le parole del presidente dell'Ordine dei giornalisti sul caso dello sfoggio didi una nota marca in diretta per anni sono inequivocabili. "Io non lo avrei fatto. Andando in video - dice Carlo Bartoli a Striscia la notizia - non mostrerei nessun logo di brand. Il nostro è un lavoro che necessita della fiducia dei cittadini e per averla non si può essere a libro paga di aziende. Ci sono i consigli di disciplina, davanti ai quali i giornalisti possono essere chiamati a rispondere. Quindi se verrà considerato che questi gioielli nel modo in cui sono stati esposti configurano una sorta di, o ...

A Otto e Mezzo , il talk show di La7 condotto da, va in onda una sorta di processo a Giorgia Meloni. Ospiti Emiliano Fittipaldi, direttore de il Domani, Paolo Mieli , editorialista del Corriere e Alessandro Giuli, presidente del Maxxi ...... questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) stigmatizza lo sfoggio reiterato - per anni - di orecchini di una nota marca di gioielli da parte didurante il programma Otto e ...... va aggiunto che il manager segue anche gli interessi televisivi di diversi giornalisti, anche in questo caso non propriamente di destra: Lucia Annunziata , Giovanni Floris,, Corrado ...

L'intervista a Carlo Bartoli su Lilli Gruber e gli orecchini. Oggi a Striscia - Striscia la notizia Striscia la notizia

«Io non lo avrei fatto. Andando in video non mostrerei nessun logo di brand. Il nostro è un lavoro che necessita della fiducia dei cittadini e per averla non si può essere a libro paga di aziende ». C ...Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha stigmatizzato lo sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli da parte di Lilli Gruber durante il progr ...