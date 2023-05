Leverkusen-Roma semifinale Europa League | 18-05-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lapiena di cerotti e in totale emergenza per battere 1-0 ilha dovuto pescare nel serbatoio del settore giovanile che ha prodotto Bove autore della rete che permette a Mourinho di andare sul campo dei tedeschi a giocare con due risultati su tre per qualificarsi. L’andata come da previsioni è stata una InfoBetting: Scommesse Sportive e

- Bayerha detto già tutto almeno su una cosa: Mourinho ha studiato la maniera di chiudere gli spazi ai tedeschi in attacco. All'Olimpico, in questo senso, tutto si chiuse dopo pochi ......di questa sera contro il Bayer. Dal suo arrivo nella capitale la scorsa estate, Matic ha infatti giocato 46 partite in tutte le competizioni, diventando uno dei pilastri di questa. ...Alla dodicesima semifinale europea della sua carriera (otto volte è andato in finale) lo Special One condurrà la suanella ostica trasferta di(ore 21, diretta Rai 1, Sky e Dazn) che ...

Il centrocampista non ha mai vinto un trofeo europeo, ora vuole la Coppa Voglia di Budapest, voglia di un trofeo europeo per Nemanja Matic. Il centrocampista serbo lo ha come obiettivo, anche perché s ...Occhi sulla semifinale di ritorno dell'Europa League. Chi sarà l'arbitro di Bayer Leverkusen-Roma Si tratta di un fischietto sloveno ...