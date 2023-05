L’era del lavoro libero sta arrivando | ma la politica italiana non se n’è accorta Parla Delzio

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nel mondo delè in corso una rivoluzione. Anzi, più di una: smart working, settimana lavorativa ridotta, approccio del lavoratore più improntato al benessere psico-fisico che al posto fisso a tutti i costi, nuove tecnologie. L’Italia se ne sta rendendo conto? È quello che si chiede Francesco, autore del libro “del” edito da Rubbettino, con cui hoto del suo saggio e di come ci sia bisogno di un cambio di prospettiva deciso nel nostro Paese se si vogliono intercettare positivamente i trend che non solo arriveranno, ma che sono già qui e vengono spesso ignorati. Come primo rilievo,nota come in Italia lanon si occupi direttamente del: c’è stato un divorzio voluto in prima ...