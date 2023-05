stato indetto per la giornata di venerdì 19 maggio 2023 uno sciopero aereo che rischiava di ... Parlano di una situazione dell'handling inaccettabile sul frontestipendi, chiedendo un rinnovo ...Ciò significa che gli automobilisti possono godere di una maggiore duratapneumatici, riducendo così i costi di manutenzione del veicolo. Ma non è solo la durata che rende questa tecnologia ...L'accordo, fondamentale per l'approvvigionamento alimentare dei Paesi africani e asiatici,a ... ha però avvertito la portavoce del ministeroEsteri russo, Maria Zakharova. Il 22 luglio 2022, ...

L'era degli pneumatici senza aria è finalmente arrivata QN Motori

"Siete fortunati a vivere qui, non vi rendete conto di ciò che la natura offre con prodotti straordinari come pesce, legumi, frutta, una 'mediterraneità' che caratterizza le eccellenze del territorio" ...Dalla vita privata al delitto: tutto quello che c'è da sapere su Alberica Filo della Torre, la contessa uccisa nella villa dell’Olgiata.