L' Emilia-Romagna si risveglia ancora nel fango

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - L'si sveglia tra ile la voglia di rialzarsi dalla melma. Dopo le alluvioni che hanno sfigurato città e piccoli comuni si temono smottamenti e frane. La macchina dei soccorsi non si è mai spenta perché la priorità è mettere al sicuro i cittadini. Al tempo stesso inizia la conta dei danni (enormi) con tante aziende rimaste in ginocchio. La strage del maltempo ha fatto 9 vittime. Migliaia le persone senza casa enon definito il numero di eventuali dispersi. Un "nuovo terremoto" dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini, proprio a pochi giorni dall'anniversario del sisma del 2012. pic.twitter.com/G4pKR01j9l — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) May 17, 2023 Intanto anche se oggi non sono previste forti precipitazioni è confermata l'allerta rossa per piene di fiumi e frane ...