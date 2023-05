L' Emilia-Romagna si risveglia ancora nel fango Ancora allerta rossa

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - L'si sveglia tra ile la voglia di rialzarsi dalla melma. Dopo le alluvioni che hanno sfigurato città e piccoli comuni si temono smottamenti e frane. La macchina dei soccorsi non si è mai spenta perché la priorità è mettere al sicuro i cittadini. Al tempo stesso inizia la conta dei danni (enormi) con tante aziende rimaste in ginocchio. La strage del maltempo ha fatto 9 vittime. Migliaia le persone senza casa enon definito il numero di eventuali dispersi. Un "nuovo terremoto" dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini, proprio a pochi giorni dall'anniversario del sisma del 2012. Intanto anche se oggi non sono previste forti precipitazioni è confermata l'per piene di fiumi e frane su tutta la ...

Sono 9 le vittime dell'alluvione che ha colpito l', con oltre 20 fiumi esondati. Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull'emergenza. Anche per la giornata di oggi resta allerta rossa ...In arrivo 20 milioni per la ricostruzione. Meloni: "Faremo il possibile". Mattarella: "Vicino alla ...in ginocchio: l'acqua ha travolto tutto ma non il nostro spirito. Gli alluvionati, isolati e allibiti già progettano il nuovo futuro. "Ci ...

Maltempo in Emilia Romagna: sale il bilancio dei morti, per l'alluvione chiusa l'A14 La Repubblica

Dopo una decina di film U.S.A. (tra cui il noto ‘Angeli e demoni’ di Ron Howard, in cui ha interpretato il personaggio di Claudio Vincenzi) David era in Emilia Romagna la scorsa estate in occasione ..."Avanti con il referendum per traslocare in Emilia Romagna. Altrimenti, chiediamo risorse aggiuntive per tenere in vita il nostro Comune e garantire servizi migliori ai cittadini". Fabio Micheletti ...