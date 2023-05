(Di giovedì 18 maggio 2023) Mirabilis è un libro scientifico e poetico, che racconta come l’uomo, pezzo a pezzo, ha perso ogni illusione di centralità. Un viaggio nel cosmo profondissimo come lo abbiamo capito dopo la teoria della relatività: niente di più sradicante, niente di più inebriante

... vuoi solo continuare a mettere alla prova il diffuso analfabetismo vendendo centinaia di pagine a gente abituata a nonper intero neanche le didascalie., io Fazio lo conosco, non ...Vaudo ce le racconta e ce le spiega in un libro pieno di fascino. Una meravigliosa ... Questa di Newton è una delle grandi intuizioni che hanno cambiato il nostro modo dil'universo. Poi ......per Crescere e Mamma Lingua). Ingresso libero. Per info 0183 701607 Teatro Alle ore 21.15 ... Daniela Manili Pessina eFerrante presentano il libro "Rivierando nella Riviera dei Fiori ...

Leggere Ersilia Vaudo per capire che Einstein è stato un grande umanista L'HuffPost

Mirabilis è un libro scientifico e poetico, che racconta come l’uomo, pezzo a pezzo, ha perso ogni illusione di centralità. Un viaggio nel cosmo profondissimo ...Ersilia Vaudo prende per mano il lettore e gli racconta la nostra straordinaria avventura verso la conoscenza del cosmo ...