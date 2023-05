Le Sorelle Stallone sono pronte a rubare la scena alle Kardashian

(Di giovedì 18 maggio 2023) LeSophia, Sistine e Scarlet(foto: Getty) Una cosa è certa: per diventare una regina di bellezza devi prima passare dal piccolo schermo. Meglio se attraverso un docu-reality come hanno fatto leche oggi hanno all’attivo due serie – per un totale di 23 stagioni – e quatto linee beauty – Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Baby e SKKN – che aumenteranno sicuramente nei prossimi mesi. Come loro molte altre. E presto, forse, anche leSophia, Sistine e Scarletche, assieme a papà Sylvester e mamma Jennifer, debuttano oggi su Paramount+ con The Family. Nulla di più possibile visto che proprio la “matriarca” Jennifer Flavin è già comproprietaria del beauty brand Serious Skincare che, negli States, viene venduto “porta a porta”. Ma ...

Alcuni uomini raccontano di un gruppo disegregate dai genitori dopo che una di esse si è ... ideata e interpretato da Sylvester, copre un arco temporale che va dal 1976 al 2023. I ...Alcuni uomini raccontano di un gruppo disegregate dai genitori dopo che una di esse si è ... ideata e interpretato da Sylvester, copre un arco temporale che va dal 1976 al 2023. I ...

Dopo Kardashians, arriva The Family Stallone. Con Sly come non l’avete mai visto Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

In forma come il papà, belle come mamma, le sorelle Stallone, figlie di Mr. Rambo, hanno le carte in regola per essere nuove icone beauty ...Tutto quello che c'è da sapere su The Family Stallone: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies.