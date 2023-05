Le scomode verità sul nucleare

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 maggio 2023) Mentre la Germania chiude le sue centrali, la Finlandia avvia la produzione di elettricità dal più grande reattore d’Europa. Sono i paradossi di un continente combattuto tra paure, alti costi dell’atomo e lotta al riscaldamento climatico. Intanto la Cina con 20 nuovi impianti in costruzione è destinata a diventare leader mondiale anche in questo settore strategico. Due eventi opposti e contrari avvenuti a poche ore di distanza nell’aprile 2023 segneranno la storia dell’energiaeuropea: il 15 aprile la Germania ha spento i suoi ultimi tre reattori (Isar 2 in Baviera, Emsland nella Bassa Sassonia e Neckarwestheim 2, nel Baden-Württemberg) chiudendo in modo definitivo un’avventura atomica durata 62 anni. E il 16 aprile il reattore finlandese Olkiluoto 3, il più grande d’Europa, ha avviato finalmente la sua attività dopo anni di ritardi (doveva partire nel 2009) e ...