Le pagelle di Manchester City-Real Madrid 4-0 | strapotere City

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sarà ildi Pep Guardiola ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi ad Istanbul nella finale di UCL 2022/23. Dopo l’1-1 dell’andata al “Bernabeu”, i Citizens hanno travolto con un sonoro 4-0 ilall’“Etihad Stadium”. Ad aprire le marcature è stato Bernardo Silva al 23? su assist di De Bruyne. Lo stesso portoghese si è ripetuto al 37?, con un colpo di testa a porta semi-sguarnita dopo una bella incursione di Gündo?an. L’unica vera occasione per il(molto in difficoltà) nel primo tempo è stata la traversa colpita da Kroos con un tiro dalla distanza, ma nel corso della ripresa ilha chiuso i conti grazie all’autogol di Militão al 76? e alla rete di J. Álvarez 15? più tardi. Analizziamo ora ledi ...

City - Real Madrid, la decide Bernardo Silva. Già dal primo tempo si è capito subito come sarebbe andata la partita, con ilCity sempre in controllo del pallone e il Real Madrid ...(dall'80' Lucas Vazquez 5,5 : entra a partita già archiviata ma, insieme a Benzema, è l'unico a creare un benché minimo di pericolo alla retroguardia delCity.) Militao 5,5 : stesso ...2 IlCity batte 4 - 0 il Real Madrid campione d'Europa uscente e raggiunge l'Inter nella finale di Champions League in calendario sabato 10 giugno a Istanbul.CITY Ederson 6,5 - Devia sulla traversa un missile dalla distanza di Kroos nel primo tempo, nella ripresa alza sopra la traversa un'insidiosa punizione a scendere di Alaba e poi dice di no ...

Manchester City, le pagelle di CM: Walker forza della natura, Grealish in serata. Haaland umano, ci pensa Benardo Calciomercato.com

CHAMPIONS LEAGUE - I voti ai protagonisti di Manchester City-Real Madrid 4-0 con le pagelle della partita: in una serata di coralità clamorosa i ...