Le neonate nella casa allagata e il piccolo salvato sulle spalle del vicino di casa in Romagna

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tante le storie di salvataggi di bambini avvenute in questi giorni in Emilia. E c’è un video, diventato virale nel giro di poche ore, che rappresenta un’istantanea simbolo del dramma dell’alluvione. Una donna con il figlio di pochi anni in braccio è rimasta bloccata dall’acqua alta a Cesena, dove le strade sono allagate per via del fiume Savio, esondato a causa delle piogge torrenziali. In loro aiuto sono però arrivati alcuni residenti che non hanno esitato a raggiungerli a nuoto e trarli in salvo, oltre alla polizia municipale che li ha raggiunti e portati al sicuro. “Non c’era tempo da perdere e sono andato. Ilera un po’ impaurito, ma si mostrava apparentemente tranquillo — racconta al Corriere della Sera Dorde Panic, cuoco serbo che da 4 anni abita a Cesena e cheil—. Gli ho ...