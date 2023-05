Le mani di Beppe Caschetto sui salotti Tv

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’informazione di sinistra di tutte le reti tv ce l’ha in mano l’impresario, un ex Cgil Italia Oggi, di Max Del Papa, pag. 8 L’Italia è una repubblica fondata sulla bagarre, per esempio lo psicodramma di Fazio&Littizzetto da Rai3 a la9 è roba da film di fantascienza, che, mi riallaccio al “Diritto e rovescio” di ieri, degenera subito nella penosa diatriba politica; col punteggio finale di 95 a 5 (percento) per la Sinistra, che sta inscenando davvero una gazzarra ultra demenziale: genocidio, stupro della democrazia, i due arcimilionari deportati, nientemeno, la solita Rula Jebreal arriva a definire Salvini uno stragista paragonabile all’Isis. Quando Salvini è, al massimo, un bambinone che ogni tanto dimentica di essere cresciuto, specie su Twitter. Senonché qui, nessuno, ha deportato nessuno, Fazio, sentito il vento che cambiava, ha ...