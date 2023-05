Le lacrime dei Ferragnez | “Abbiamo vissuto momenti che pensavo ci avrebbero distrutti” | VIDEO

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ledeiall’anteprima della loro serieNella serata di mercoledì 17 maggio a Milano si è tenuta l’anteprima della seconda stagione di The, la serie che racconta la vita privata e professionale di Fedez e Chiara Ferragni, disponibile su Amazon Prime a partire da oggi, giovedì 18 maggio. Nel corso della serata sono stati mostrati alcuni spezzoni degli episodi della serie con i due protagonisti che, rivedendo in particolare iriguardanti la malattia di Fedez, si sono visibilmente commossi. E proprio Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram ha postato unin cui i due piangono, mentre si rivedono. “Quando ho visto questoregistrato da Whoopsee.it durante la premiere ho chiesto subito se potevo ripubblicarlo perchè ...

Leggi ancheper l'Emilia - Romagna ma basta slogan: i soldi del Pnrr usiamoli per il ... L'uomo è stato travolto dalla piena del fiume Montone, salvata dai sommozzatoricarabinieri la moglie ...Il cancro, leprima dell'intervento, , l'amore per i figli Vittoria e Leone, la riconciliazione con J - ax,... Pari in cucina: nessunodue sa cuocere un hamburger, lei bara e compra le ..."Quando torneremo ad aprire la porta di casa non so se avremo ancorada versare". Rossano Marangon ha 75 anni e ha dormito nel palasport di Budrio, nel Bolognese,... Le pompeVigili del fuoco ...

L'alluvione in Emilia-Romagna: le lacrime di coccodrillo sopra un ... Altreconomia

Oggi a San Valentino Torio è stata un’altra giornata di lutto cittadino. Alle 17.00, nella chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo, si sono svolti i funerali del piccolo Mourad. Ad officiare il rito ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...